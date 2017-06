Lokale besturen houden de vinger op de knip

De traditionele piek in de investeringen van lokale besturen blijft uit. Dat blijkt uit de jaarlijkse financiële doorlichting die Belfius maakte van steden, gemeenten, OCMW’s en provincies. Strenge begrotingsnormen maken dat lokale besturen voorzichtig blijven. Hun financiële toekomst oogt bovendien niet gemakkelijk.

De lokale besturen hebben hun financiën op orde. De fiscale inkomsten stagneren, maar de uitgaven stijgen nauwelijks. Lagere rentelasten en kapitaaluitgaven, maar vooral een opvallende daling van het aantal lokale ambtenaren (-2,5 procent op vier jaar tijd) konden de beperkte stijging van de kosten compenseren.

Investeringspiek blijft uit

Steden en gemeenten zijn voorzichtig met investeringen. Normaal veren die in de tweede helft van de bestuursperiode op, maar deze keer blijft de investeringspiek uit. Vorig jaar lag het investeringspeil (3,1 miljard euro) bijna dertig procent lager dan in het verkiezingsjaar 2012. Het aantal kredietaanvragen bij Belfius daalde vorig jaar met 8 procent, wat de dalende investeringstrend bevestigt.

Enkel in de Brusselse gemeenten zijn de investeringen blijven stijgen. De sterke bevolkingsgroei daar maakte investeringen in onder meer scholen noodzakelijk. Voor de Vlaamse lokale besturen wordt voor dit jaar een lichte stijging verwacht, al is dat wellicht ook het gevolg van doorgeschoven budgetten.

De voorbije jaren werd maar 50 tot 60 procent van de geplande investeringen daadwerkelijk gerealiseerd. In Wallonië dalen de investeringsprojecten van gemeenten met ruim zes procent. Vooral de investeringen in het wegennet kennen er een forse terugval.

Inkomsten zijn stabiel

De inkomsten van de gemeenten zijn voorlopig stabiel. Traditioneel laten nieuwe gemeentebesturen hun belastingen stijgen aan het begin van de legislatuur om ze halverwege de bestuursperiode terug te laten dalen. Die trend is er nu zeker niet, of toch niet uitgesproken: slechts 34 van de 308 Vlaamse gemeenten verlaagden een van hun aanslagvoeten.

Zowel de inkomsten als de uitgaven van de gemeenten staan onder druk. De lage economische groei en de impact van de taxshift wegen op de inkomsten. De vergrijzing zal de inkomsten uit de aanvullende persoonsbelasting verder uithollen.

Aan de andere kant zijn er de zeer snel stijgende pensioenlasten voor het gemeentepersoneel. En de OCMW’s zien de kosten voor sociale bijstand stijgen, onder meer een gevolg van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.