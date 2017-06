Korpschef: ‘Dit moet echt stoppen'

Korpschef Serge Muyters van de lokale politie van Antwerpen heeft dinsdag in een videoboodschap gereageerd op het geweld waarmee zijn politiemensen de voorbije dagen geconfronteerd werden in bepaalde buurten in Borgerhout. 'Dit moet echt stoppen, geweld tegen de politie is onaanvaardbaar', zegt hij.

Zaterdagavond werd de politie bekogeld met eieren toen ze ter plaatse kwam voor een verkeersongeval. Zondagnamiddag werden agenten belaagd, omdat ze een jongeman op een gestolen bromfiets wilden controleren en maandagavond werden inspecteurs aangevallen op de Sinksenfoor, nadat ze tussenkwamen in een vechtpartij.

'Het is niet normaal dat onze mensen belaagd worden bij de uitoefening van hun job en we kunnen dat absoluut niet toestaan', zegt korpschef Serge Muyters in de videoboodschap. Nieuw is het geweld van de voorbije dagen echter niet.

'Toen ik in 1997 wijkofficier was in de afdeling City, moesten we ook al bijstand leveren aan de ploegen van Borgerhout-Noord en Borgerhout-Zuid tijdens de ramadan en ook kort erna, omdat er soms ook wel agressie was naar de politie toe. Maar de agressie van de laatste dagen is wel zeer ernstig te noemen en er moet gepast op gereageerd worden.'

Er worden volgens Muyters extra wijkteams en bemiddelingsteams ingezet, naast extra noodhulp, mobiele eenheden en eventueel ook het hondenteam. 'Want dit moet echt stoppen. Het leeft ook bij onze mensen. Maar het is wel fijn om weten dat het bestuur en het parket voor honderd procent achter hen staan, en de korpsleiding uiteraard ook', besluit Muyters.