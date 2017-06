Nieuw-Zeeland wint met kleinste verschil van Maleisië op World League hockey

De Nieuw-Zeelandse nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 5) heeft dinsdag op de laatste speeldag in de groep van België op de halve finales van de World League met 1-0 gewonnen van Maleisië (FIH 22).

In Sint-Lambrechts-Woluwe zorgde Olivia Merry in de vijfde minuut voor de enige treffer van de partij.

Om 20u45 komen de Red Panthers (FIH 14), al zeker van de kwartfinales, in groep B nog in actie tegen Spanje (FIH 10). Een overwinning volstaat om de groepszege te pakken. In dat geval sluiten Australië (FIH 4), Nieuw-Zeeland en België de groepsfase af met negen punten, maar hebben de Belgen een beter doelsaldo.

De Red Panthers verloren eerder met 0-1 van Australië, waarna ze Maleisië met 9-0 verpletterden en een 1-0 stuntzege boekten tegen Nieuw-Zeeland.