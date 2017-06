Splinternieuw vliegdekschip draait op Windows XP

Het gloednieuwe vliegdekschip HMS Queen Elizabeth is de nieuwe trots van gerenommeerde Britse vloot. Er is echter ophef ontstaan over de beveiliging van het schip, het zou namelijk kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen omdat de computers aan boord op het zeer verouderde Windows XP draaien.

De HMS Queen Elizabeth, het grootste en meest krachtige vaartuig dat voor de Britse marine werd gebouwd, werd recent vol trots getoond aan de media. Tijdens de tour deden de journalisten een opmerkelijke ontdekking: de computers aan boord leken namelijk te draaien op Windows XP, een besturingssysteem uit 2001 dat al jaren niet meer wordt ondersteund door Microsoft.

Het leidde tot veel vragen over de veiligheid van het schip tegen cyberaanvallen. Dat is niet vreemd, aangezien cybercriminelen amper een maand geleden een wereldwijde aanval uitvoerden door een kwetsbaarheid in Windows XP te misbruiken. Bij de aanval werd onder meer een deel van de computers van de Britse gezondheidszorg platgelegd.

Toch is er geen reden voor paniek, zegt Mark Deller, commandant op de Queen Elizabeth, tegen The Guardian. Het schip, dat omgerekend zo’n 4 miljard euro kostte, heeft een team van cyberspecialisten aan boord die digitale aanvallen moeten afweren. 'Het schip is zeer goed ontworpen en er zijn zeer, zeer strikte maatregelen getroffen die garanderen dat we minder snel gevoelig zijn voor cyberaanvallen dan de meeste anderen', legt Deller verder uit. 'Je moet meer aan het niveau van NASA denken dan dat van de gezondheidszorg.'

Bovendien is het niet vreemd dat de computers van een nieuw schip op een verouderd besturingssysteem draaien, stelt de commandant verder. 'Als je zo een schip koopt doe je dat niet vandaag, maar twintig jaar geleden. Wat we destijds bestelden qua specificaties was waarschijnlijk wat toen goed was. We hebben bovendien altijd extra ruimte om uit te breiden, dus we hebben altijd de mogelijkheid om zaken aan te passen en te updaten. Je zult zien dat we mettertijd alles zullen bijwerken naar hetgeen wat we willen hebben. Misschien is het zelfs al gebeurd, maar dat zou ik je niet mogen zeggen.'