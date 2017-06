Geen cumulverbod, wel plafond voor kamervoorzitter

Hetzelfde als de premier, plus 1 euro. Dat mag de kamervoorzitter, nu Siegfried Bracke (N-VA) binnenkort nog verdienen. Dat besliste de werkgroep politieke vernieuwing. Er komt ook transparantie over alle publieke vergoedingen. Een cumulverbod was te hoog gegrepen.

De werkgroep Politieke Vernieuwing heeft een akkoord bereikt over het statuut van de kamervoorzitter. Het loon van de kamervoorzitter wordt beperkt tot wat de premier verdient, plus één euro. Daarover bestond al grote consensus. De grote vraag was echter of hij al dan niet nog zou mogen bijklussen. De aanleiding van de Werkgroep was onder meer de adviesfunctie die huidig kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), weliswaar niet vergoed, nog had bij Telenet.

Maar een echt verbod op een bijklussende voorzitter komt er niet. ‘Binnen de werkgroep is er consensus dat de kamervoorzitter geen bijkomende publieke of private mandaten opneemt. De ‘Telenets’ van deze wereld worden zo aangepakt’, laat voorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) weten. Hoe die consensus vertaald zal worden in iets afdwingbaars is nog niet duidelijk. Dat kan via een deontologische code, wettelijk of in het kamerreglement. Het Bureau van de Kamer moet zich daarover buigen. De kamervoorzitter zou wel nog gemeenteraadslid is of lid van de OCMW-raad kunnen blijven.

'Uiterst voorzichtig'

In de tekst staat dat de kamervoorzitter ‘uiterst voorzichtig moet zijn met de uitoefening van nevenactiviteiten.’ Hij moet daarbij opletten dat ze de waardigheid en/of het vertrouwen van het publiek in het ambt niet aantasten, zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen en er zo geen tegenstrijdige belangen ontstaan.

Voor publieke mandaten zullen de loonfiches voortaan ook publiek gemaakt moeten worden. En ook voor privé-mandaten komt er een systeem waarbij alle inkomsten binnen een bepaalde vork moeten worden aangegeven. Daarvoor wordt het systeem van het Europees parlement gekopieerd.

Vermeulen is opgezet met het resultaat. 'Voordien moesten enkel burgemeesters of parlementsleden verantwoording afleggen over de combinatie van hun functies. Nu moeten ook kabinetsmedewerkers en leden van raden van bestuur in overheidsbedrijven dat doen. En alle publieke vergoedingen worden tot op de eurocent bekendgemaakt. Als deze regels eerder hadden bestaan, zouden de schandalen van de afgelopen maanden sneller aan het licht zijn gekomen.'

Helemaal klaar is de tekst van de werkgroep nog niet. De oppositie verkreeg dat er nog amendementen kunnen ingediend worden. 'En dat is nodig. Het is ondenkbaar dat we met dit resultaat de vakantie in gaan', reageert Kristof Calvo (Groen).