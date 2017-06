Ongevallen met elektrische fietsen in stijgende lijn

Minstens 745 fietsers liepen vorig jaar lichamelijke letsels op bij ongevallen met een elektrische fiets. In 2015 waren dat er nog 518. Dat besluit CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh uit politiecijfers. Afzonderlijke cijfers voor speed pedelecs zijn er nog niet, maar vanaf deze maand worden die apart bijgehouden.

Net als de verkoop van elektrische fietsen zit ook het aantal ongevallen in de lift. Dinsdagochtend nog verloor in Antwerpen een man het leven na een ongeval met zijn speed pedelec - een snelle elektrische fiets die tot 45 km/uur haalt.

Vorig jaar zijn in totaal acht dodelijke ongevallen met elektrische fietsen geregistreerd, het jaar voordien negen. Of daar ook speed pedelecs bij gemoeid waren, valt niet te achterhalen. Pas vanaf deze maand worden die afzonderlijk geregistreerd via het verkeersongevallenformulier. Net als andere rijtuigen trouwens, zoals bijvoorbeeld monowheels.

Van den Bergh is blij met die afzonderlijke registratie. 'Om te weten hoe gevaarlijk deze voertuigen net zijn op de weg, zijn specifieke cijfers nodig', argumenteert de CD&V’er.

Uit de cijfers blijkt wel nog dat bij veruit de meeste ongevallen (538) ook wagens betrokken waren. In 73 gevallen was vorig jaar sprake van een andere fietser, en bij 72 ongevallen was geen ander voertuig betrokken.