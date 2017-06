OVERZICHT. Hoe vaak slaan inbrekers toe in uw gemeente?

Voor het vijfde jaar op rij zijn de misdaadcijfers in ons land gedaald. Ook het aantal woninginbraken neemt stelselmatig af, maar in bijna 100 gemeenten werd in 2016 toch meer ingebroken dan het jaar voordien.

Uit de statistieken van de federale politie blijkt dat inbrekers vorig jaar relatief gezien het vaakst toesloegen in Linkebeek. In de gemeente werd in meer dan 3 op de 100 woningen ingebroken.

Herne eindigt met 2,6 inbraken per 100 woningen op de tweede plaats. De Vlaams-Brabantse gemeente werd begin 2016 geconfronteerd met een ware inbrakenplaag en schakelde zelfs een privébewakingsfirma in. “Er waren wel 20 inbraken per maand. Had de trend zich verdergezet dan was in 1 op de 10 huizen ingebroken”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “De inzet van de bewakingsfirma had een duidelijk ontradend effect. Op dit moment hebben we een zeer laag inbraakcijfer.”

Kraainem, Beersel en Bever vervolledigen de top vijf. Ook daar kregen meer dan 2 op de 100 woningen in 2016 dieven over de vloer.

Vooral in de Brusselse rand werden veel inbraken aangegeven. Commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajot heeft niet meteen een verklaring voor de hogere cijfers. “Het gaat waarschijnlijk om rondtrekkende bendes, waardoor cijfer fluctueert. De nabijheid van de snelweg Brussel-Frankrijk speelt vermoedelijk ook een rol. Dat kan bijvoorbeeld een verklaring zijn voor het feit dat in het afgelegen Bever toch 19 keer werd ingebroken.”

Forse daling in Antwerpen, geen enkele inbraak in Herstappe

De meeste feiten werden vastgesteld in de grootsteden: Antwerpen (2.719), Gent (1.622) en Brussel (1.241). Toch zijn er dat minder ten opzichte van 2015. Vooral Antwerpen laat een indrukwekkende daling optekenen: daar werden maar liefst 1.083 woninginbraken minder genoteerd dan in 2015.

Helemaal onderaan de rangschikking vinden we de piepkleine gemeente Herstappe terug. Daar werd al voor het vierde jaar op rij geen enkele inbraak genoteerd. Opvallend: ondanks de algemeen dalende tendens nam het aantal inbraken in een aantal gemeenten ook fors toe: Turnhout (+93), Edegem (+69) en Wevelgem (+65) scoren op dat vlak het slechtst.