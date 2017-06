Vertrek op tijd naar Rock Werchter (met de bus)

De vakbonden van De Lijn staken van vrijdag tot maandag, tijdens het eerste festivalweekend. ‘Een zeer vreemde manier van actievoeren’, vindt directeur-generaal Roger Kesteloot. Eén boodschap: stap al voor vrijdag de bus op richting Werchter.

Komt uw festival in het gevaar?

Dit weekend komt het festivalseizoen in een stroomversnelling. In het aanbod: Couleur Café, Rock Werchter, SummerFestival, After School Festival. En net nu staken de vakbonden bij De Lijn.

Panikeren is niet nodig, denkt De Lijn zelf. ‘Voor Werchter is er geen probleem, dat blijft buiten schot’, meldt Tom Van der Vreken, woordvoerder. ‘De aanvoer naar de campings start al op woensdag en donderdag. Bovendien rijden vooral vrijwillige chauffeurs - tegen betaling - met die bussen naar Werchter, we hebben er goede hoop op dat zij niet zullen staken. De vakbonden hebben ook gezegd dat ze werkwilligen niet zullen tegenhouden.’

Waar zal u wél hinder ondervinden?

Dat blijkt totaal onduidelijk. De bonden roepen hun leden op om minstens één van de vier stakingsdagen (van vrijdagochtend tot maandagavond) niet te werken. ‘Een zeer vreemde vorm van actievoeren’, merkt Kesteloot op. ‘Dit is zeer moeilijk uit te leggen, en zal bij de publieke opinie in slechte aarde vallen. Begrijpelijk.’

De Lijn zal wel regelmatig updates van de situatie publiceren op de website.

Waarom staken?

Het personeel wil meer loon. De Lijn zelf temporiseert en koppelt een bonus aan een debat over flexibele arbeidsvoorwaarden. ‘Tegen 2020 komt er een benchmark met bedrijven in de privé’, legt Kesteloot uit. ‘We zien dat we nog steeds een beetje duurder zijn, niet door de lonen, maar wel door onze arbeidsorganisatie. Chauffeurs in de privé zijn soepeler inzetbaar. Dat gaat onder meer over gesplitste diensten en overuren. Wij willen een akkoord over meer flexibilisering tegen het einde van het jaar.’

Aan zo’n akkoord wordt dan een eenmalige bonus gekoppeld. ‘Die komt er dan begin 2018’, aldus Kesteloot. ‘In het najaar van 2018 kunnen de lonen met 0,5 procent stijgen.’

Maar dat is voor de vakbonden veel te karig. Zij eisen een volledige invulling van de loonnorm uit het Interprofessioneel Akkoord. Dat gaat om 1,1 procent.

‘In 2018 komt de loonsverhoging met bonus neer op een stijging met één procent’, zegt Kesteloot. Maar de vakbonden willen 1,1 procent, vanaf begin 2017. Met terugwerkende kracht dus.

Waarom aan het begin van de zomer?

Een staking moet altijd hinder veroorzaken, redeneren vakbonden. Niet té veel, maar ook niet te weinig.

‘We wilden al langer staken, maar om de studenten te ontzien tijdens hun examenperiode hebben we dat niet gedaan’, zei vakbondsman Erik Quisthoudt (ACLVB) vanmorgen op Radio 1. Leerlingen raken stuit natuurlijk op meer onbegrip dan festivalgangers hinderen.

Wat nu?

De Lijn zit morgen opnieuw samen met de vakbonden. ‘Ik hoop dat we elkaar nog kunnen vinden’, zegt Kesteloot. Maar Jan Coolbrandt van de christelijke vakbond meldt aan persagentschap Belga dat de kans klein tot bijna onbestaande is dat de actie nog afgeblazen wordt.