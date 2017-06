Chastel loopt niet warm voor Waalse regering met enkel cdH

MR-voorzitter Olivier Chastel voelt niet veel voor de piste om alvast in Wallonië een regering op de been te brengen met enkel zijn partij en cdH. De liberale topman wil een oplossing voor de drie geblokkeerde regeringen, wat betekent dat er minstens nog een partij mee in bad moet.

'Er is een reeks evidente convergenties (met cdH), maar we willen dit doen met verschillende formaties aan de tafel', zo liet Chastel optekenen na een vier uur durend onderhoud met zijn cdH-collega Benoît Lutgen. 'Wij prefereren echt een oplossing voor de drie deelstaten.' De plotse weigering van Lutgen om nog voort te regeren met de PS trof immers ook de van Brusselse regering en die van de Franse gemeenschap.

Niettemin laat Chastel de deur op een kier. Stel dat MR en cdH toch met z’n tweetjes een - erg krappe - meerderheid op de been brengen, dan zouden ze in elk geval 'de dialoog met de twee andere partijen behouden om te kunnen samenwerken in Brussel en de Franse gemeenschap', klonk het verwijzend naar Ecolo en DéFI.

Maar zelfs al blijven de onderhandelingen aanslepen, dan nog is Chastel naar eigen zeggen niet van plan om alsnog in zee te gaan met de PS. 'Er moet een ander beleid gevoerd worden dan datgene wat de PS heeft uitgetekend', zei hij nog.

Lutgen van zijn kant beklemtoonde dinsdag de gezamenlijke wil van zijn partij en de MR om werk te maken van een 'zeer sterk alternatief voor de PS' in Franstalig België. Donderdag zit hij normaal gezien opnieuw samen met Ecolo en DéFI. Woensdagnamiddag zien die twee elkaar. En woensdagochtend zitten de groenen trouwens ook samen met de PS, om het te hebben over hun voorstellen rond ethiek en politieke vernieuwing.