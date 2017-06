IMF rekent niet meer op Trump-effect in VS

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat er niet langer van uit dat de Amerikaanse economie op korte termijn profiteert van het beleid van president Donald Trump. De economische groei voor zowel 2017 als 2018 wordt nu geraamd op 2,1 procent. Eerder ging het IMF voor dit jaar uit van 2,3 procent en voor volgend jaar van 2,5 procent groei.

Het IMF was aanvankelijk een stuk positiever over de Amerikaanse groei, vooral omdat Trump beloofde om de belastingen te verlagen en fors te investeren in bijvoorbeeld infrastructuur. De resultaten blijven echter uit, waarop het IMF dinsdag liet weten er in zijn ramingen geen rekening meer mee te houden.

Trump zelf is een pak optimistischer. De president mikt op een structurele groei van 3 procent of meer vanaf 2020 met de economische hervormingen die hij belooft door te voeren. Het IMF acht dat vrij onwaarschijnlijk, ook omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt op volle toeren draait en weinig ruimte meer biedt voor verbetering.

In plaats van de door Trump voorspelde versnelling ziet het IMF dan ook eerder een afzwakking van het groeitempo. Voor de jaren 2019 en 2020 voorziet het fonds een groei van achtereenvolgens 1,9 en 1,8 procent.

Het IMF heeft nog meer kritiek op het economische beleid van Trump. Zo zouden de bezuinigingen die de president wil doorvoeren om zijn andere plannen te bekostigen, vooral huishoudens met een laag tot gemiddeld inkomen treffen. “Dat lijkt in tegenspraak met de doelstelling om de veiligheid en welvaart van alle Amerikanen te verbeteren', klinkt het.