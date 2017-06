'Dwing kinderen niet hun bord leeg te eten'

Er zijn heel wat kinderen die amper iets lusten van wat je voor hun neus zet, maar volgens onderzoeker en psychiater Sebastian Cardona Cano is dat gelukkig van voorbijgaande aard. De meeste kinderen ontgroeien namelijk die kieskeurigheid. In een interview met De Volkskrant geeft hij zelfs aan dat het gewoon deel uitmaakt van hun normale ontwikkeling.

'Medisch gezien is het geen ernstig probleem, maar een kwart van de ouders heeft er flink last van', zegt Sebastian Cardona Cano in een interview met De Volkskrant. Hij is een psychiater die met een onderzoek naar moeilijke etertjes zojuist promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Om tot zijn conclusies te komen, baseerde hij zich op het Generation R-onderzoek dat 7.000 Rotterdamse kinderen bevroeg.

Hij is van mening dat het weinig zin heeft om kinderen te straffen als ze iets niet lusten en ook hen omkopen zou maar enkele keren werken. 'Een kind dat eindeloos aan tafel moet blijven zitten, krijgt een aversie tegen eten. Er ontstaat zo een strijd waardoor de sfeer aan tafel verslechtert en de verhouding tussen ouder en kind verstoord raakt. Grote kans dat die lastige eter nóg lastiger wordt. Het is belangrijk dat ouders niet al te gespannen raken', klinkt het.

Vijftien keer proberen

Gelukkig zou de problematiek achter de rug moeten zijn eenmaal de kinderen de leeftijd van zes jaar hebben bereikt. Slechts vier procent krijgt er de hele jeugd mee af te rekenen. Volgens Cardona Cano hoeven kinderen ook niet alles te lusten, dat is namelijk ook niet altijd het geval bij volwassenen. 'Maar voordat iets op de nee-lijst komt, moet je het wel een keer of vijftien aanbieden. In hele kleine hapjes, tussendoor, speels. Britse psychologen met expertise in voedingsproblemen hebben dat grondig onderzocht.'