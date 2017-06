Pieter Timmers ziet concurrent wegvallen voor WK zwemmen

De Chinese titelverdediger Ning Zetao heeft zich niet kunnen plaatsen op de 100m vrije slag voor het WK zwemmen van komende maand in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (14-30 juli).

De 24-jarige Ning zette afgelopen weekend 49.67 neer in de reeksen op de Chinese zwemkampioenschappen alvorens in de finale op te geven met een blessure. “Hij heeft de vereiste tijd niet neergezet en dus mag hij niet deelnemen aan het WK”, liet de Chinese bondsvoorzitter Zhao Jian duidelijk verstaan. Voor Ning ging het om de eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van vorig jaar in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Daar kon hij zich niet plaatsen voor de finale van de 100m vrij. Timmers wel en onze landgenoot zorgde vervolgens voor een historische prestatie door zilver te veroveren.

Op het WK van 2015 in het Russische Kazan pakte Ning Zetao als eerste Chinees ooit goud in de koningsklasse van het zwemmen. Timmers moest toen in de finale vrede nemen met de zevende plaats. Enkele jaren eerder had de Chinese zwemmer van zich laten spreken met een positieve controle op clenbuterol. Dat leverde hem in 2011 een jaar schorsing op.