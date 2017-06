Speurders vallen binnen in gemeentehuis Middelkerke: mogelijke fraude bij dossier nieuw casino

Speurders zijn in opdracht van het parket van Brugge dinsdagochtend binnengevallen in het gemeentehuis van Middelkerke. De inval past in een onderzoek naar eventuele belangenvermenging en fraude bij het afleveren van vergunningen voor het nieuwe casino in Middelkerke.

Het onderzoek naar het gesjoemel staat onder leiding van een onderzoeksrechter. Het dossier ging van start door een klacht met burgerlijkepartijstelling, maar het is nog niet bekend wie de klacht heeft ingediend. 'De klacht heeft betrekking op eventuele belangenvermenging en fraude bij het gunningdossier voor het nieuwe casino van Middelkerke', aldus procureur Fien Maddens. In het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.

Volgens de Krant van West-Vlaanderen zijn er bij de inval zijn allerhande documenten en computers meegenomen voor verder onderzoek. Ook zouden er bij de burgemeester en enkele schepenen huiszoekingen geweest in hun privéwoningen. De burgemeester en verschillende schepenen zouden door de politie meegenomen zijn voor verhoor.

Einde vorig jaar besloot het schepencollege van Middelkerke de aanbesteding van het nieuwe casino in Middelkerke toe te kennen aan de groep rond bouwondernemer Willemen en Napoleon Games. Die groep haalde eerder al de aanbesteding binnen, maar na een klacht van bouwgroep Versluys oordeelde de Raad van State dat de procedure moest worden overgedaan. De twee andere kandidaten voor de aanbesteding, Versluys/Golden Palace en Infinity Gaming, gaven in december ook nog te kennen de keuze van het schepencollege 'opmerkelijk' te vinden.