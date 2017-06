Zo herken je een perfectionist

Perfectionisme speelt een belangrijk rol bij depressie, angst, burn-out en eetstoornissen. Volgens perfectionismecoach Marcel Hendrickx is het zelfs de epidemie van deze tijd. Tien symptomen van de perfectionist*.

1. Je wilt voortdurend pleasen.

2. Je legt de lat torenhoog, in de eerste plaats voor jezelf, maar soms ook voor anderen.

3. Je gaat ervan uit dat je niet beantwoordt aan de verwachtingen die anderen van jou hebben en je bent nooit tevreden over je eigen prestaties.

4. Je kunt pas tot rust komen als je het gevoel hebt dat je de dingen onder controle hebt.

5. Je hebt nooit rust in je hoofd: je piekert veel en je innerlijke criticus zwijgt nooit.

6. Je hebt last van angsten. Dat kan bijvoorbeeld faalangst, verlatingsangst of bindingsangst zijn.

7. Je stelt dingen uit en daar voel je je schuldig over.

8. Je hebt moeite met beslissen. ‘Kiezen is verliezen’ is het motto van de perfectionist.

9. Je neemt meer verantwoordelijkheden op jou dan eigenlijk zou moeten.

10. Je bent een doorzetter en gaat ver over je grenzen heen, tot je helemaal uitgeput bent.

*sommige symptomen zijn bij de ene sterker aanwezig dan bij de andere. Het is mogelijk dat één of twee symptomen helemaal ontbreken.

‘Zeg me dat ik oké ben. Over perfectionisme en bevestigingsdrang’ van Marcel Hendrickx is uit bij Manteau.