Festivals bereiden zich voor op staking De Lijn

ACV, ACOD en ACLVB hebben chauffeurs van De Lijn opgeroepen om tussen vrijdagochtend en maandagavond minstens één dag niet uit te rijden. 'Onbegrijpelijk' zegt De Lijn. De verschillende festivals van dit weekend bereiden zich intussen voor, maar er wordt niet per se hinder verwacht.

Dinsdagochtend kwamen de drie vakbonden van De Lijn samen om zich te beraden over een gezamenlijke staking. De socialistische vakbond ACOD was er op voorhand al uit: ‘Wij gaan sowieso staken. We hebben lang genoeg gewacht op een oplossing’, zei Rita Coeck, algemeen secretaris van ACOD-TBM. ACOD en ACLVB sloten er zich na de vergadering bij aan.

Het personeel bij De Lijn wacht op een loonsverhoging, maar alles wijst erop dat die er niet zal komen. ‘Bij een laatste overleg, afgelopen vrijdag, is de directie met een voorstel gekomen. Maar dat komt niet in de buurt van wat wij vragen’, klinkt het. ACOD verwijst naar de afspraken in het interprofessioneel akkoord van januari. De Groep van Tien kwam toen overeen dat voor de komende twee jaar de lonen maximaal 1,1 procent mogen ­stijgen, bovenop de automatische indexering. ‘Maar we stellen vast dat de directie noch de bevoegde minister het loonakkoord wil uitvoeren’, zegt Coeck. Ook bij de liberale vakbond is het laatste voorstel van de directie verworpen.

Vrijdag tot maandag

Eerder was er nog sprake van een staking op vrijdag, zaterdag en maandag, maar nu spreekt men over een staking van vrijdagochtend tot en met maandagavond. De bonden vragen de bus- en tramchauffeurs om minstens één dag het werk neer te leggen, maar niet om de vier dagen het werk neer te leggen. Volgens nationaal secretaris Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten laten de bonden de werknemers dus vrij om te beslissen of ze al dan niet deelnemen. ‘Iedereen die wil werken, kan werken.’ Hoe hard de staking voelbaar zal zijn, valt dus nog af te wachten.

Waarom staakt het personeel net nu, bij de start van de zomervakantie? ‘We hebben onze eerste actie al uitgesteld’, zegt Coeck. ‘Het plan was om op 15 juni te staken, maar dat was midden in de examenperiode. De studenten hebben we willen ontzien. Maar nu kunnen we niet anders.’

Festivals

Het nieuws komt alleszins ongelegen voor festivalgangers. Onder meer Rock Werchter, Couleur Café en Summerfestival staan dit weekend op het programma, net als een aantal ‘after school’-fuiven. De bussen die voor festivals worden ingelegd komen voor een deel uit de gewone dienstregeling. De Lijn zou zich bij deze staking ­kunnen beroepen op de minimale dienstverlening. Die staat in de beheersovereenkomst ingeschreven. Chauffeurs opvorderen kan de vervoersmaatschappij niet, maar wie wel wil werken, wordt dan op de belangrijkste buslijnen ingezet.

De Lijn vindt het alvast 'onbegrijpelijk' dat de vakbonden reizigers '4 dagen in onduidelijkheid storten'. Toch maakt men zich sterk dat Rock Werchter wellicht buiten schot blijft. 'Omdat woensdag en donderdag buiten de actieaanzegging van de vakbonden vallen, zullen de bussen naar The Hive, de campings en het festivalterrein van Rock Werchter beide dagen normaal rijden.'

Toch belooft De Lijn al het nodige te proberen om de Werchterbussen ook op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag te laten rijden. 'De chauffeurs van die bussen zijn vrijwilligers, de vakbonden beloven werkwilligen niets in de weg te leggen. De vervoermaatschappij volgt de situatie van de Werchterbussen op de voet en stuurt bij waar nodig.' De organisatie van het festival zelf laat bovendien ook weten dat men indien nodig zelf 'de nodige regelingen' zal treffen.

Dat laatste doet ook Summerfestival. Met verbazing neemt men daar akte van de stakingsaankondiging, die ze bovendien volledig afkeuren. Omdat men toch klaar wil staan om eventuele problemen op te vangen, 'werken we zelf momenteel maatregelen uit om eigen vervoersdiensten (privé busdiensten) vanuit de 4 windstreken. We volgen de actualiteit op de voet en hopen alsnog dat de vakbonden, ondanks alles, onze jeugd toch een goede start van de vakantie willen schenken.'