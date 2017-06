Bahrain Merida met Ion Izagirre als kopman naar Tour de France

Bij afwezigheid van de Italiaan Vincenzo Nibali, die dit jaar voor Giro en Vuelta koos, is de 28-jarige Spanjaard Ion Izagirre de kopman van Bahrain Merida in de Tour de France. De Bask won vorig jaar een bergrit, in de eindstand werd hij 47e.

Voor de sprints rekent Bahrain op de 27-jarige Italiaan Sonny Colbrelli. In zijn eerste seizoen bij een WorldTour-team won Colbrelli de Brabantse Pijl en een rit in Parijs-Nice. In de Tour debuteert hij, net als de Spanjaard Javier Moreno en de Tsjech Ondrej Cink.

Tsgabyu Grmay, vorig jaar de eerste Ethiopïer in de Tour, is er opnieuw bij. Yukiya Arashiro, in 2009 de eerste Japanner, is inmiddels al aan zijn zevende deelname toe.

Selectie Bahrain Merida: Yukiya Arashiro (Jap), Grega Bole (Sln), Borut Bozic (Sln), Janez Brajkovic (Sln), Ondrej Cink (Tsj), Sonny Colbrelli (Ita), Tsgabu Grmay (Eth), Ion Izagirre (Spa), Javier Moreno (Spa).