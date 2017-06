Homans wil 15 zitjes, waterintercommunale krijgt (tijdelijk) toch 256 zitjes

De intercommunale Farys/TMVW wil raden van bestuur installeren met liefst 114 en 142 leden. N-VA en SP.A trekken aan de noodrem, de intercommunale zelf belooft beterschap.

Al wekenlang is de politiek in de ban van de graaicultuur. Partijen zijn het erover eens om de raden van bestuur van intercommunales af te slanken naar maximaal vijftien leden. En net nu doet de Gentse intercommunale Farys/TMVW net het omgekeerde.

Volgende vrijdag ligt op de Algemene Vergadering van TMVW een statutenwijziging voor waarin de divisie diensten, zoals het beheer van gebouwen of personeelsadvies, wordt afgesplitst in een nieuwe intercommunale, TMVS. De waterbevoorrading blijft bij TMVW.

Beide intercommunales krijgen tegelijkertijd een zeer ruime raad van bestuur. De intercommunale heeft vandaag een raad van bestuur van 36 leden, die elk 205 euro zitpenning kregen per vergadering (negen in 2016). Na de afsplitsing krijgt TMVW 114 bestuurders en het nieuwe TMVS liefst 142 bestuurders.

Alternatief

‘Een erg fout signaal’, vindt minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Zij heeft in de Vlaamse regering een visienota laten goedkeuren waarin de raden van bestuur maximaal vijftien leden mogen hebben, en heeft daarvoor ook de steun van de oppositie. Maar zolang de nota niet is omgezet in een goedgekeurd decreet, heeft Homans geen instrument in handen om TMVW tegen te houden.

SP.A-voorzitter John Crombez schreef vorige week al een brief aan zijn collega-voorzitter met een oproep om de mandaten te beperken, inclusief een verwijzing naar de nieuwe statuten van TMVW. Crombez dringt aan op ‘een gezamenlijke tussenkomst om een alternatief te voorzien’.

Homans roept de gemeenten die met TMVW samenwerken zelfs op om de nieuwe statuten niet goed te keuren. Maar intussen hebben de meeste gemeenten dat al gedaan. Ze doet ook een oproep om de Algemene vergadering van vrijdag af te gelasten, en nieuwe statuten op te maken die rekening houden met de eisen uit haar visienota.

Tweede fase

‘Dat was sowieso al de bedoeling’, zegt de Gentse schepen Martine De Regge (SP.A), voorzitter van de raad van bestuur van TMVW. ‘We waren al van plan om af te slanken in een tweede fase en zo te komen tot twee raden van bestuur van vijftien personen. Maar dat kan ten vroegste in het najaar. We vergaderen dinsdag om te kijken of het niet nog sneller kan.’

De erg grote raden van bestuur waren volgens De Regge onvermijdelijk. ‘TMVW moet zich aanpassen aan het Vlaamse decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Wij hadden begrepen dat elke vennoot vertegenwoordigd moet zijn in de raad van bestuur’, zegt ze. ‘Wij hebben 167 gemeenten als vennoot.’

Maar volgens Homans is het helemaal niet verplicht om voor elke gemeente een aparte vertegenwoordiger aan te wijzen. Een reden te meer om aan te dringen op kleine, slagkrachtige raden van bestuur.

Voor de commotie

Wat meespeelt, is dat de tekst van deze statutenwijziging anderhalf jaar geleden al is opgesteld, lang voordat de commotie over de rijkelijke vergoedingen in de ruim bezette raden van bestuur van intercommunales was losgebarsten.

Burgemeester van Gent Daniel Termont (SP.A), die voorzitter is van Farys, het operationeel bedrijf van de waterintercommunale, zegt met de omstreden statutenwijziging niets te maken te hebben.