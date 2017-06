Nieuw-Zeeland neemt wraak in America’s Cup

Emirates Team New Zealand heeft met een revolutionaire boot de America’s Cup gewonnen na de vernederende nederlaag van vier jaar geleden.

De Nieuw-Zeelanders namen het in de finale op tegen titelverdediger Oracle Team USA. Het team dat eerst zeven races won, won de wedstrijd. Echt lang heeft het niet geduurd. De Nieuw-Zeelanders zijn met 7-1 gewonnen.

De 26-jarige Peter Burling is daarmee de jongste stuurman ooit die de oudste sporttrofee mee binnenhaalt. Hij versloeg schipper Jimmy Spithill, die in 2010 de cup won en vier jaar geleden een onwaarschijnlijke comeback maakte tegen Nieuw-Zeeland. De Amerikanen haalden toen een 8-1 achterstand in.

Foto: REUTERS

Deze keer kwamen de Nieuw-Zeelanders met een revolutionaire catamaran. Op elke romp stonden vier ‘hometrainers’ in plaats van gewone lieren die met de hand worden bediend. Daarmee worden de zeilen en draagvleugels versteld. Aan het team is zelfs een olympische baanwielrenner toegevoegd: Simon van Velthooven.

Het is de derde keer dat Nieuw-Zeeland de America’s Cup wint. Dat deden ze eerder in 1995 en 2000.