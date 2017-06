Zambiaanse U20-international Banda verkiest KV Oostende boven Portugese topclub FC Porto

De Zambiaanse U20-international Emmanuel Banda (19) tekende een contract van drie seizoenen bij KV Oostende. Volgens de kustploeg is Banda een spelmaker die uitblinkt met zijn traptechniek en zijn vista.

Banda Hij komt over van het Portugese Esmoriz en verkoos KVO boven de Portugese topclub FC Porto omdat hij naar eigen zeggen bij KVO meer kansen om zich te ontplooien krijgt.

Hij speelde vorig seizoen bij Esmoriz, een club die uitkomt in een lagere Portugese afdeling. Hij was ook actief met Zambia op het WK U20 en hij won de Afrika Cup U20 waar hij onder meer een pareltje tegen Mali scoorde.

En hier is ie dan, onze nieuwe speler. Welcome to Emmanuel Banda !https://t.co/f7kcxMuGxw pic.twitter.com/FwpyMGq0bn