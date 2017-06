Ketbi en Roebben stranden in tweede ronde op WK taekwondo

Zowel Mohamed Ketbi als Laura Roebben heeft maandag de tweede ronde van het WK taekwondo in het Zuid-Koreaanse Muju niet overleefd.

Bij de mannen begon Ketbi met een klinkende 26-2 overwinning tegen de Indiër Chandan Lakra in de klasse tot 68 kilogram. In de tweede ronde ging hij echter met 18-30 onderuit tegen de Chinees Jinyu Wang. De negentienjarige Ketbi behaalde zilver op het WK in 2015 en pakte brons op de Europese Spelen in de -58 kg. Op de Olympische Spelen in Rio van vorig jaar werd hij uitgeschakeld in de eerste ronde.

Bij de vrouwen onderging de twintigjarige Laura Roebben hetzelfde lot: in de -67 kg won ze eerst met 9-8 van de Vietnamese Thi Khiem Bac, maar werd ze vervolgens met 10-20 verslagen door de Amerikaanse Paige McPherson.