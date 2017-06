Het zijn turbulente tijden in de Britse politiek nu premier Theresa May net voor de Brexit-onderhandelingen haar eigen positie stevig heeft verzwakt door vervroegde parlementsverkiezingen te houden. Ideaal voer voor een parodie met beelden uit de klassieker Monty Python and the Holy Grail.

De video start met premier May als koning Arthur die verkiezingen uitroept om een sterk mandaat te krijgen in de Brexit-onderhandelingen. Maar echt goed krijgt ze die beslissing niet uitgelegd. Haar plannen stuiten op spot bij de Fransen en de DUP met wie ze een minderheidskabinet wil vormen eist een shrubbery. Haar regering blijkt bovendien een stel dansende ridders met een speciale rol voor Boris Johnson.