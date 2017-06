Wanty-Groupe Gobert met negen debutanten naar Tour, nochtans “geen kinderdroom” voor iedereen

Wanty-Groupe Gobert start zaterdag in het Duitse Düsseldorf in zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk met negen debutanten, zo maakte de Belgische wielerformatie maandag bekend. Wanty-Groupe Gobert is de derde Belgische ploeg in de Tour de France van 2017. Het team kreeg een wildcard van de organisatie en wil tonen dat ze die selectie meer dan waard zijn.

Onze landgenoten Frederik Backaert, Thomas Degand, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck, de Fransen Guillaume Martin en Yoann Offredo, en de Nederlander Marco Minnaard waren eerder al zeker van een selectie. Maandag werden daar nog de Italiaan Andrea Pasqualon en de Nieuw-Zeelander Dion Smith aan toegevoegd.

“Het was geen makkelijke keuze. Meerdere kandidaten kwamen in aanmerking”, vertelde ploegleider Hilaire Van der Schueren. “Xandro Meurisse heeft helaas nog te veel last van zijn ribben na zijn valpartij in de 3de etappe van de Ster ZLM Toer. Jérôme Baugnies is ook in vorm, maar hij krijgt nu wat rust om zich volledig te richten op de komende eendagswedstrijden in juli en vooral augustus, waar hij altijd goed is.”

Voor Frederik Backaert is Tourdebuut “geen kinderdroom”

De 27-jarige Frederik Backaert is een van de grote motoren in de selectie van ploegleider Hilaire Van der Schueren. De renner uit Michelbeke bewees in de Dauphiné dat hij met vertrouwen mag afreizen naar Düsseldorf. Hij eindigde in de etappe naar Tullins, die de Nederlander Koen Bouwman op zijn naam bracht, knap derde en wil zich graag tonen in een ontsnapping in de Tour.

Foto: Photo News

Backaert is ontwapenend in zijn uitspraken. “De Tour heb ik eigenlijk nooit gevolgd als kind”, verrast hij, “enkel de klassiekers volgde ik op de voet. De Tour interesseerde me vroeger niet. Ik heb daar ook nooit echt van gedroomd om hem zelf te rijden omwille van de vele dopingschandalen (lacht). Dan denk je na een tijdje dat je die toch niet kan rijden zonder ‘spul’. In de klassiekers is dat anders, maar in die Tour had ik niet veel vertrouwen. Als kleine jongen was ik daar niet mee bezig en tot ik belofte werd heb ik altijd gedacht dat ik de Tour niet wou rijden omdat het ongezond is. Het is drie weken, onmenselijk. De Dauphiné duurt slechts één week en daarvan moet je al een week herstellen, dus wat zal de Tour niet geven?”

“Dat was toch mijn idee, maar nu probeer ik het wat anders te bekijken: je moet enkele ritten uitkiezen en de andere laten varen. Je kan niet altijd het volle pond geven. Op die manier hoop ik de Tour te doorstaan en er als een sterkere renner uit te komen. Ik hoop echt dat ik de vruchten pluk van een grote ronde voor het verdere verloop van mijn carrière en ik twee à drie procent sterker word.”

Backaert wil vooral in beeld komen in de Tour. “Ik wil proberen om eens mee te gaan in een vroege ontsnapping, zoals elke renner”, vertelt hij, “ik weet dat het als klassiek renner niet evident is in de Tour, maar ik bekijk zo’n grote ronde vooral in functie van mijn carrière. Je traint je sterk en dat is goed voor de klassiekers. Ik ben geen Chris Froome die mikt op een klassement (lacht). Ik zag hem voor het eerst met eigen ogen in de Dauphiné, zijn borstomtrek is half zo breed als die van mij, dus je kan zo’n renner niet met klassieke coureurs vergelijken. Maar ik kijk vooruit, dit is misschien de enige kans in mijn carrière om de Tour te rijden en ik ben blij dat ik die krijg van de ploeg. Niet elke renner kan op het eind van zijn carrière zeggen dat hij erbij was in de Tour, maar ik kan dat alvast wel.”

“Mijn grootste schrik? Dat ik Parijs niet zal halen. Ik onderschat de Tour niet, ik weet dat het zwaar zal zijn, het wordt afzien elke dag en een valpartij is nooit veraf. Hopelijk blijf ik gespaard van pech en het doel is echt wel het einde halen”, eindigde Backaert.

Van Keirsbulck wil zich tonen in ontsnapping en Parijs halen

Guillaume Van Keirsbulck reed met de Vuelta in 2013 al een grote ronde in zijn carrière, maar de 26-jarige West-Vlaming beseft dat de Tour een pak zwaarder wordt dan de Spaanse rittenkoers en de belangen veel groter zijn.

“Bij mijn vroegere ploeg Quick-Step was het moeilijk om in de selectie te geraken”, vertelt hij, “nu bij Wanty krijg ik wel die kans en ik ben daar ontzettend blij mee. Ik heb in die Vuelta zwaar afgezien, maar ik heb hem toen wel uitgereden en dat is ook nu het doel, tot in Parijs geraken. Als je daarin slaagt, pluk je daar de vruchten van als renner. Als je goed uit een grote ronde komt, word je daar sterker van. Dat is voor mij van belang met het oog op de rest van mijn carrière.”

Foto: Photo News

Wanty-Groupe Gobert moet de Tour mee kleur geven in de ontsnappingen, tonen dat de ploeg hun wildcard waard is. “Ik hoop dat ik ook eens kan meeglippen”, zegt Van Keirsbulck, “dat ga ik wel proberen, maar het is de Tour, dat is andere koek dan andere koersen tijdens het jaar. Ik ben ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch. De vlakke ritten zijn voor de sprinters en in de bergen moet ik mij geen illusies maken (lacht). Ik moet mikken op die overgangsritten. Een rit bijvoorbeeld na een zware bergetappe en hopelijk ben ik dan zelf voldoende hersteld en kan ik meespringen in een ontsnapping. Al weet ik dat wellicht nog ruim honderd andere renners dat plan in hun hoofd hebben. Kijk, na een zware bergrit laten ze soms al iets sneller een groepje vluchters rijden en dan moet ik proberen om daar bij te zijn, te overleven tot het eind. Als ik dan met een klein groepje naar de finish rijd, moet ik hopen dat ik het kan afwerken. Dat is een droom, maar ik besef ook wel dat het niet gemakkelijk te realiseren wordt.”

Schrik heeft hij naar eigen zeggen niet voor zijn Tourdebuut. “Neen, niet echt, want ik reed enkele weken terug ook de Dauphiné. Ik hoor van veel renners dat die koers lastiger is dan de Tour omdat veel coureurs hun selectie nog moeten verdienen en zich daar volop willen bewijzen. Dus ja, ik hoop dat ze me de waarheid verteld hebben, want ik heb daar toch wel stevig afgezien”, lacht hij. “Al besef ik ook dat de Tour drie weken duurt en niet één week, zoals de Dauphiné. Ik verwacht me aan veel hectische etappes en momenten, maar hopelijk doorsta ik alles goed en haal ik Parijs.”

Vanspeybrouck kan rekenen op Duitse steun bij Tourstart

Pieter Vanspeybrouck beklaagt zich zijn overstap van Sport Vlaanderen-Baloise naar naar Wanty-Groupe Gobert niet. De West-Vlaming maakt zaterdag immers op dertigjarige leeftijd zijn debuut in een grote ronde. “Dit had ik niet meer verwacht op mijn leeftijd”, geeft hij toe.

Foto: BELGA

Vanspeybrouck koerste tot vorig jaar altijd voor Topsport Vlaanderen, maar tekende voor 2017 en 2018 een contract bij het team van Hilaire Van der Schueren. “Vorig jaar bij mijn gesprekken met Wanty werd er al geopperd dat de ploeg wellicht naar de Tour zou mogen”, doet hij uit de doeken, “het was nog geen 100 procent zeker, maar de kans bestond, al was dat voor mij zeker niet doorslaggevend om te tekenen voor het team. Maar natuurlijk, toen dan de bevestiging kwam, was ik heel blij. Deelnemen aan de Tour is de realisatie van een kinderdroom. Als kleine jongen volgde ik de Tour toch altijd op de voet, kijk je op naar die renners. Dat ik er nu zelf tussen zal staan, is toch wel speciaal. Op mijn leeftijd nog je debuut maken in de Tour is toch wel een verrassing, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik trek met veel goesting naar de start in Düsseldorf. De Tour is toch iets waar je als renner één keer in je carrière bij wil zijn. Vorig jaar, maar ook de andere jaren, nam ik vaak een week vakantie in de Tour, zeker na het BK en het voorjaar moet je toch even een week van de fiets. Dan lag ik op het strand, deed ik enkele terrasjes en bouwde ik daarna rustig weer op naar het najaar. Nu zal ik drie weken moeten knokken in de Tour”, lacht hij, “maar ik doe het met plezier.”

Vanspeybrouck is samen met Van Keirsbulck en Backaert de man die zich moet tonen in een lange ontsnapping voor Wanty-Groupe Gobert. “Dat is het doel, al besef ik dat ik lang niet de enige renner ben met zo’n plan. We moeten ons tonen in een vlucht, veel meer kan je van onze ploeg niet verlangen en al wat extra komt, is mooi. En ja, zo’n rit met aankomst op een korte helling, zoals waar Greg Van Avermaet twee jaar geleden won (in Rodez, red), spreekt me ook wel aan, al zijn er dit jaar wel niet veel van die aard in de Tour. Ik finish graag op zo’n aankomst. Als ik echt goed ben, dan moet me dat wel liggen, kan ik me tonen, maar ik besef wel dat in de Tour het niveau een pak hoger ligt. Ik merkte dat al in de Dauphiné, er wordt daar toch iets steviger gekoerst dan in andere wedstrijden op het jaar. Je moet als renner altijd ambitie hebben, maar ik ben ook realistisch.”

Vanspeybrouck telt af naar de start in Düsseldorf. “Dat wordt ook wel bijzonder, want ik heb een Duitse vriendin”, vertelt hij, “ze zal daar zeker van de partij zijn en ik denk ook wel dat ze me tijdens de rustdagen zal bezoeken. Het is altijd fijn als je wat steun meekrijgt.”

De Tour 2017 start op 1 juli in Düsseldorf en eindigt drie weken later in Parijs.

Selectie: Frederik Backaert (Bel), Thomas Degand (Bel), Guillaume Martin (Fra), Marco Minaard (Ned) Yoann Offredo (Fra), Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (NZe), Guillaume Van Keirlsbuck (Bel), Pieter Vanspeybrouck (Bel)