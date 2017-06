Direct Energie laat sprinter Coquard thuis, laatste Tour voor Voeckler

De Franse wielerploeg Direct Energie heeft maandag de negenkoppige selectie voor de Tour de France 2017 bekendgemaakt. De opvallendste afwezige is Bryan Coquard. Voor Thomas Voeckler wordt het dan weer de laatste Tour.

Zaterdag begint Direct Energie met een volledig Frans team, maar zonder Bryan Coquard aan de Tour. De sprinter won dit jaar al vijf ritten, waaronder de eerste etappe van de Ronde van België en twee etappes in de Omloop van de Sarthe. De 25-jarige wielrenner leeft al enkele maanden in onmin met manager Jean-René Bernaudau en maakte in april bekend dat hij de ploeg na dit jaar verlaat.

Thomas Voeckler is dan weer wel van de partij. De 38-jarige renner verschijnt voor de vijftiende en laatste keer in zijn loopbaan aan de start. In 2004 en 2010 mocht hij even de gele trui dragen. Sylvain Chavanel, die een jaar jonger is dan Voeckler, is er eveneens bij. Hij reed al zestien keer mee in ‘La Grande Boucle’.

De 23-jarige Thomas Boudat maakt zijn debuut. Op het WK omnium in 2014 behaalde hij goud op de piste. Een jaar later won hij de eerste editie van de Classica Corsica. Ook Lilian Calméjane is er voor de eerste keer bij. De 24-jarige renner was vorig jaar de snelste in de vierde etappe van de Vuelta.

De volledige selectie: Thomas Voeckler (Fra), Thomas Boudat (Fra), Lilian Calméjane (Fra), Sylvain Chavanel (Fra), Yohann Gène (Fra), Adrien Petit (Fra), Perrig Quémeneur (Fra), Roland Sicard (Fra), Angelo Tulik (Fra)

