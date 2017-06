Francken: ‘Protocol over verdwijningen aanscherpen’

Theo Francken (N-VA) wil een Task Force verdwijningen oprichten. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil zo vermijden dat in de toekomst nog minderjarigen verdwijnen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dat gebeurde dit weekend nog met de negenjarige Brahim B., die ondertussen weer terecht is.

De negenjarige jongen verdween vrijdag bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De dienst deed geen aangifte van de verdwijning, tot verontwaardiging van Child Focus. De jongen werd in de nacht van zondag op maandag iets na 4 uur gezond en wel door de politie teruggevonden op de Anspachlaan in het centrum van Brussel.

Staatssecretaris Theo Francken zat maandag samen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil naar aanleiding van de verdwijning. Na afloop zei hij dat er betere afspraken moeten worden gemaakt met de DVZ.

‘Er is een fout gemaakt bij de administratie. Het is belangrijk dat als iemand verdwijnt die ‘s middags bij de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd is, dit geseind wordt en dat er actief op zoek wordt gegaan dat kind.’

Protocol

Hoe de zaken nu zijn gegaan, kan volgens de staatssecretaris niet meer ‘en dat heb ik ook heel duidelijk gemaakt’. ‘Er bestaat een protocol daarover, dat eigenlijk perfect had kunnen werken, maar dat duidelijk nog aangescherpt en afgelijnd kan worden.’

Daarnaast wil Francken een Task Force verdwijningen oprichten. ‘Die moet om de paar maanden en weken samenkomen en zal bestaan uit alle bevoegde diensten, onder meer Child Focus, parket en politie.’

Doorreizen

De staatssecretaris benadrukt evenwel dat de kans bestaat dat de jongen er opnieuw vandoor gaat. ‘Dan kunnen wij dat niet tegenhouden. Die kinderen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen en wij kunnen hen niet opsluiten. Veel van hen willen zich hier niet laten registreren en doorreizen naar Groot-Brittannië.’

Volgens Francken verblijven de ouders van de jongen in Marokko, maar wil hij zelf doorreizen naar Zweden, waar zijn broer verblijft.