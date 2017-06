In Oost-Londen is het tot hevige rellen gekomen bij een betoging. Zes agenten raakten gewond. De betogers hebben vragen bij de mysterieuze dood van de 25-jarige Edir Frederico Da Costa. Hij overleed enkele dagen nadat de politie hem tegenhield voor 'een routinecontrole'. Voorlopig is nog onduidelijk waaraan Da Costa precies om het leven kwam.