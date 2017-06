Vakbond wil actie na incidenten in Borgerhout

In Borgerhout zijn jongeren zwaar in de clinch gegaan met de politie. Bij de schermutselingen raakten zondag twee agenten gewond, drie verdachten werden weggeleid. Een eerste confrontatie gebeurde zaterdagavond, toen agenten die een ongeval wilden vaststellen, met eieren werden bekogeld. Politievakbond NSPV eist dringend maatregelen.

Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Zondag raakten twee agenten gewond bij schermutselingen in de wijk nabij Spoor Oost. ‘Een ploeg van het fietsteam wilde de bestuurder van een gestolen bromfiets controleren’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Maar de verdachte, die overigens zonder helm reed, zette het meteen op een lopen. Toen de inspecteurs de achtervolging wilden inzetten, werden ze belaagd door jongeren uit de buurt. Net als de collega’s die bijstand kwamen verlenen.’



‘Uiteindelijk liep bij de schermutseling, waarbij de politie pepperspray gebruikte, een collega verwondingen op aan het oor. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Een andere collega raakte gekwetst aan de pink. De jongere die de aanval inzette, werd samen met twee andere verdachten weggeleid. Daarna is de situatie bekoeld’, aldus de woordvoerder.



Eieren na ongeval



Het vuur was zaterdagavond al aan de lont gestoken, na een verkeersongeval op het kruispunt van de Florastraat en de Terlostraat. Omstreeks 23 uur knalden twee auto’s op elkaar. Door de impact van de klap belandde één voertuig tegen een huisgevel, waarna het tegen twee geparkeerde auto’s werd geslingerd. Na het ongeval ontstond een kleine volkstoeloop met zo’n zestig nieuwsgierigen. Maar toen de politie ter plaatse kwam om de vaststellingen te doen, werd de sfeer grimmig. Er werd geroepen en getierd, sommige omstaanders gooiden eieren naar de politie.



Omdat de situatie dreigde te escaleren, stuurde de Antwerpse politie bemiddelingsploegen en een mobiele eenheid ter plaatse. ‘Die aanpak heeft blijkbaar geloond’, zegt Wouter Bruyns. ‘Rond 1 uur keerde de rust weer.’

De politie is geschokt over de manier waarop ze werd bejegend. ‘De politie verhinderen in het uitoefenen van haar taak, dat is onaanvaardbaar’, zegt Bruyns.



‘Kwalijke evolutie’



Politievakbond NSPV stelt vast dat het respect voor de politieagent almaar verder zoek is. ‘De burgers denken steeds vaker dat ze verbaal, in het slechtste geval fysiek, de confrontatie moeten aangaan. Dat is een kwalijke evolutie’, zegt Antwerps provinciaal voorzitter Tom De Gent.



NSPV pleit al langer voor maatregelen om geweld tegen agenten strenger aan te pakken. Maar daarvoor moet justitie meewerken. ‘Daders van geweld tegen agenten moeten te allen tijde worden gestraft, het liefst met snelrecht. Mensen die geweld plegen tegenover de politie, gaan dan in de cel en worden al enkele dagen later berecht, waarna ze hun echte straf meteen moeten uitzitten. Als we zo'n voorbeeld stellen, geven we een duidelijk signaal: geweld tegenover politiemensen is ontoelaatbaar.’