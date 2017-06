Zware bosbrand in Andalusië: toeristen geëvacueerd

In de Spaanse regio Andalusië zijn minstens 1.850 mensen geëvacueerd voor een grote brand in het natuurpark Doñana. Dat melden de autoriteiten. De brand brak zaterdagavond uit in de gemeente Moguer. Doñana is door de Unesco beschermd als werelderfgoed.

Onder hen zijn heel wat toeristen, want die streek in Andalusië is zeer populair als vakantiebestemming. Onder meer een camping moest worden ontruimd. De hulpdiensten zetten tien helikopters, zeven vliegtuigen en vier watervliegtuigen in om het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen, maar het is niet zeker dat dat zondag nog zal lukken. De warmte en de wind bemoeilijken het bluswerk.

In verschillende regio's van Spanje heerst momenteel grote droogte en het brandgevaar wordt er als zeer hoog ingeschat. In buurland Portugal hebben recente branden het leven gekost aan 64 mensen. Meer dan 250 mensen raakten daar gewond.