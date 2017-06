‘Opletten dat er geen zand in de motor raakt’

De federale regering zal de komende dagen en weken onderzoeken of ze op zoek gaat naar een begrotingsevenwicht in 2019. Dat heeft vicepremier Kris Peeters (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag. ‘We moeten opletten dat we de economische dynamiek niet laten stilvallen’, waarschuwde de minister.

Volgens de afspraken met de Europese Commissie moet ons land in 2019 opnieuw aanknopen met een evenwicht op de begroting. Volgens het Monitoringcomité is de budgettaire inspanning die daarvoor nodig is, de afgelopen weken sterk verkleind. Vergeleken met het Stabiliteitsprogramma bedraagt de inspanning 3,2 miljard euro, lichtte minister Peeters toe.

De vraag voor de vicepremier is ‘of we dat aankunnen of niet’. Er valt voor hem veel te zeggen voor een begrotingsevenwicht, bijvoorbeeld omwille van de lage rente. Anderzijds merkte hij op dat de economie het goed doet en dat er jobs bijkomen en vreest hij er voor dat er ‘zand in de motor’ zou komen: ‘We moeten opletten dat we de economische dynamiek niet laten stilvallen. Dat is de discussie die we de komende dagen en weken gaan hebben’.

‘Mensen zijn besparingen moe’

Het is alvast de intentie om het begrotingswerk voor 31 juli af te ronden. Intussen staan nog twee thematische ministerraden geprogrammeerd rond Armoedebestrijding en Economie. Omdat maatregelen op beide domeinen centen kosten, is het voor Peeters ‘wijs’ om die meteen mee te nemen in de begrotingsdiscussies.

Peeters voelt ook dat ‘de mensen de besparingen een beetje moe zijn’, maar waarschuwt meteen dat het geld ‘toch ergens vandaan zal moeten komen’. Hij haalt daarbij de ‘activering van de participaties’ aan, zeg maar de verkoop van aandelen die de overheid in handen heeft. Daarbij verwijst Peeters naar Belfius, waar de raad van bestuur zelf een signaal voor privatisering heeft gegeven. ‘Als dat op tafel komt, zullen ook andere elementen, bijvoorbeeld het dossier-Arco, op tafel komen’, aldus de vicepremier.