Gridpenalty's van Alonso en Vandoorne lopen op tot 75 plaatsen

De gezamenlijke gridpenalty's van onze landgenoot Stoffel Vandoorne en teamgenoot Fernando Alonso zijn opgelopen naar in totaal 75 plaatsen. Desondanks starten beide heren niet als laatste en voorlaatste tijdens de GP van Azerbeidzjan.

Bij McLaren hielden ze er in de aanloop naar het raceweekend in Azerbeidzjan reeds rekening mee dat beide wagens een gridpenalty zouden incasseren. Aanvankelijk werd aangenomen dat Alonso en vandoorne een gridpenalty van ongeveer vijftien plaatsen zouden krijgen maar de gridpenalty's zijn ondertussen opgelopen naar veel meer plaatsen. Bijzonder pijnlijk voor motorpartner Honda, dat voorafgaand aan het raceweekend in Baku had laten weten dat er in Azerbeidzjan een kleine update voor de motor zou zijn.

Tijdens een F1-seizoen mogen er slechts vier exemplaren van ieder motoronderdeel ingezet worden. Door de vele motorproblemen tot dusver dit seizoen lopen Alonso en Vandoorne in Azerbeidzjan tegen heel wat gridpenalty's aan.

Alonso incasseert een gridpenalty van in totaal veertig plaatsen, terwijl Vandoorne een gridpenalty heeft van vijfendertig plaatsen, wat het totaal voor McLaren-Honda op 75 gridplaatsen brengt.

De gridpenalty van Fernando Alonso, bestaande uit veertig plaatsen, is een optelsom van de volgende overtredingen: een zesde MGU-H (tien plaatsen), een zesde turbo (vijf plaatsen), een vijfde ICE (tien plaatsen), een vijfde MGU-K (vijf plaatsen), een zevende MGU-H (vijf plaatsen), een zevende turbo (vijf plaatsen)

De gridpenalty van Stoffel Vandoorne, bestaande uit vijfendertig plaatsen, is een optelsom van de volgende overtredingen: een zesde MGU-H (tien plaatsen), een zesde turbo (vijf plaatsen), een zevende MGU-H (tien plaatsen), een zevende turbo (vijf plaatsen), een versnellingsbakwissel (vijf plaatsen)

Alonso en Vandoorne kwalificeerden zich als zestiende en negentiende. Omdat de gridpenalty van Alonso groter is dan die van Vandoorne zal Stoffel Vandoorne als achttiende en Fernando Alonso als negentiende vertrekken. Jolyon Palmer nam niet deel aan de kwalificatie en zal als laatste op de startgrid staan.

