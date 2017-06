Jolien D’hoore kroont zich opnieuw tot Belgisch kampioen bij de vrouwen na sprint met kopgroep

Jolien d’hoore is de nieuwe Belgisch kampioen bij de vrouwen. Zij was de snelste van een ruime kopgroep. Lotte Kopecky spurtte naar de tweede plaats, het brons is voor Kelly Druyts. Voor D’hoore is het de vierde keer dat ze het BK wint, Kopecky strandt dan weer voor de vierde keer op rij op de tweede plaats.

De toppers waren present en wilden de koers meteen hard maken. Valerie Demey, Jolien D’Hoore, Lotte Kopecky en Ann-Sophie Duyck gingen er van bij de officiële start op de Desguinlei meteen vandoor. Ze kregen 20 seconden, maar zette hun inspanning niet door. Demmy Druyts en Isabelle Beckers namen de rol over en trokken ten aanval. Ze kregen maximaal 1’20” van het peloton, dat niet van plan was zich te laten verrassen door een vroege vlucht. Na een mooie vlucht werden de twee op iets meer dan 30 km van het einde gevat.

Het tempo lag schijnbaar hoog. Achteraan stond de deur wagenwijd open, zowat de helft van de rensters moest de rol lossen. Dan achtte Nathalie Verschelden, een ploegmaat van titelverdedigster Kaat Hannes, haar moment gekomen en ze ging solo in de aanval. Ze pakte een halve minuut en Lotte Kopecky besliste in de achtervolging te gaan.

Op één ronde van het einde ligt alles op een zakdoek. #BKAntwerpen2017 pic.twitter.com/DdIHQnuOpf — BK Antwerpen 2017 (@bkantwerpen2017) 25 juni 2017

De renster van Lotto-Soudal zou er echter niet bijkomen en werd opnieuw gegrepen. Op een dikke tien kilometer van de meet was ook het liedje van Verschelden uitgezongen. Maar het bleef aanvallen regenen. Jessy Druyts viel aan, maar kreeg geen vrijgeleide. Ook de poging van Sanne Cant leidde tot niets. Ondertussen bleven Kopecky en D’hoore voorin de kopgroep attent koersen, waarin zo’n 20 rensters zaten. En dan was daar titelverdedigster Kaat Hannes met een aanval, zij was duidelijk niet van plan haar trui zonder slag of stoot af te geven. De Kempense ging ervandoor op de laatste kasseienstrook, maar ook zij kreeg geen ruimte.

Laatste keer Waalse kaai #BKAntwerpen2017 pic.twitter.com/ZoFwlWd5vf — BK Antwerpen 2017 (@bkantwerpen2017) 25 juni 2017

In de sprint met de ruime kopgroep was Jolien D’hoore de snelste. Ze klopte Kopecky en Kelly Druyts en mag zo opnieuw een jaar lang in de tricolore trui rondfietsen, voor de vierde keer al in haar carrière. Kopecky pakt alweer zilver, voor de vierde keer op rij. Zij is wel opnieuw Belgisch kampioen bij de U23.

Jolien D'hoore wint. #BKAntwerpen2017 — BK Antwerpen 2017 (@bkantwerpen2017) 25 juni 2017

Voor D'hoore is het haar vierde nationale titel op de weg. #BKAntwerpen2017 — BK Antwerpen 2017 (@bkantwerpen2017) 25 juni 2017

Jolien for the fourth time Belgium champion #BKantwerpen2017 pic.twitter.com/17NLmCGgbX — franck vanneste (@sprezaturra) 25 juni 2017

Het podium bij de dames. #BKAntwerpen2017 pic.twitter.com/vf3ar31O8A — BK Antwerpen 2017 (@bkantwerpen2017) 25 juni 2017

Uitslag:

1. Jolien D’hoore

2. Lotte Kopecky

3. Kelly Druyts

4. Sanne Cant

5. Sarah Inghelbrecht

6. Nathalie Bex

7. Saartje Vandenbroucke

8. Jessy Druyts

9. Femke Verstichelen

10. Ellen Van Loy