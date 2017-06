Ivanka Trump moet getuigen in proces tegen haar schoenenmerk

Ivanka Trump, dochter en raadgeefster van de Amerikaanse president, zal persoonlijk moeten getuigen in een zaak tegen haar schoenenmerk. Het Italiaanse label Aquazzura beschuldigt de onderneming van de presidentsdochter van namaak.

President Trump vond dat zijn dochter moest worden vrijgesteld van ondervraging omdat ze het te druk heeft met haar werk als raadgeefster op het Witte Huis. Maar de New Yorkse rechter Katherine Forrest verwerpt dat argument. In de vrijdag gepubliceerde beslissing noteert ze wel de ‘concurrerende professionele verplichtingen’ van Ivanka, maar voegt ze toe dat ‘het niettemin zo is dat ze verondersteld wordt persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de evenementen die in deze klacht worden aangeklaagd’. Ze zal daarom ook moeten getuigen.

De rechter bepaalde wel dat de getuigenis maximaal twee uur zal duren en dat ze zal plaatsvinden in Washington. Dat moet voor eind oktober gebeuren.

Het Italiaanse schoenenlabel Aquazzura vindt dat het merk Ivanka Trump een van zijn bekendste schoenen, de ‘Wild Thing’, bijna volledig gekopieerd heeft. De Italianen vragen dat de verkoop van Ivanka’s ‘Hettie’ wordt stilgelegd en eisen een niet nader bepaalde schadevergoeding. Ze wijzen er ook op dat ze eerder al bij het schoenenmerk klaagden over namaak van twee andere modellen, die Ivanka Trump sindsdien niet meer verkoopt.

De ‘Wild Thing’ kende vanaf zijn lancering een groot succes. De schoen wordt gedragen door onder anderen actrice Jamie Chung, zangeres Solange Knowles (zus van Beyoncé) en topmodel Kendall Jenner. Ze kosten 785 dollar in de VS, tegen 145 dollar voor de ‘Hettie’-sandalen.

Ivanka Trump legde haar functie bij het gelijknamige bedrijf neer kort voordat haar vader in januari werd ingezworen als president.