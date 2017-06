Corbyn pakt Glastonbury in

Eén van de grote sterren op het Engelse muziekfestival Glastonbury deed het zaterdag zonder gitaren of drums: Labour-leider Jeremy Corbyn hield er een bevlogen toespraak. De politicus werd daarbij luidkeels toegezongen door tienduizenden festivalgangers.

Rond 16 uur ’s namiddags kwam Labour-leider Jeremy Corbyn in het gezelschap van Michael Eavis, die het festival oprichtte, het podium opgestapt onder luid gejuich van veel muziekliefhebbers. De Labour-leider kwam niet alleen de groep Run the Jewels aankondigen, maar hield ook een toespraak waarin hij opriep tot ‘een wereld van mensenrechten, vrede, rechtvaardigheid en democratie’. Vooral zijn commentaar tegen seksisme, discriminatie en homofobie en zijn oproep tot steun voor vluchtelingen kreeg veel applaus. Ook een sneer naar de Amerikaanse president Trump ontbrak niet: ‘bouw bruggen, geen muren’.

De kreet ‘Oh, Jeremy Corbyn’ op de tonen van Seven Nation Army van The White Stripes die al een paar weken opgang maakt in Engeland, raakte niet overstemd door het boegeroep van tegenstanders.

Nadien vond Corbyn nog de tijd om enkele pintjes te tappen.