Zondagochtend rond 5.45 uur is een tram in aanrijding gekomen met een personenwagen in Antwerpen. De tram ontspoorde, maar er vielen geen gewonden. De hinder voor het tramverkeer zal wellicht tot de middag duren.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Kielpark. Wellicht wilde een personenwagen links afdraaien via de voorsorteerstrook en kwam er op dat moment ook een tram aan.

Door het ongeval is de tram volledig ontspoord. Alleen de busbaan is versperd, voor auto’s is er momenteel geen hinder.