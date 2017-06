Jasmin Stowers snelt naar beste seizoenschrono op 100 meter horden

Jasmin Stowers heeft zaterdag op de Amerikaanse kampioenschappen in Sacramento de snelste seizoenschrono gelopen op de 100 meter horden. De 25-jarige Amerikaanse liep in de halve finale na 12.47 (wind: +0,9 m/s) over de streep, en deed zo beter dan de 12.54 die Kendra Harrison de dag voordien in Sacramento neerzette.

Stowers zal later op zaterdag net als Kendra Harrison aantreden in de finale. De eerste drie van die finale plaatsen zich voor het WK in Londen (4-13 augustus). Harrison heeft sinds juli 2016 het wereldrecord in handen op de 100 meter horden. De 24-jarige Amerikaanse klokte toen af op 12.20.

Ook op de 400 meter werd in Sacramento een beste wereldjaarprestatie neergezet. Quanera Hayes liep de afstand in 49.72, en verbeterde zo de 49.77 die Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s in mei neerzette.