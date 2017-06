‘Breng Brusselse intercommunales als Vivaqua onder gewestelijk beheer’

Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris en CD&V-gemeenteraadslid in de oppositie , roept op om Brusselse intercommunales als Vivaqua onder beheer te brengen van het Brussels Gewest. Dat doet ze nadat vrijdag bekend was geraakt dat vier bestuurders bij Vivaqua ook dit jaar opnieuw ruim 65.000 euro verdienen.

Na het Samusocial-schandaal zijn nu de hoge vergoedingen bij Vivaqua het onderwerp van discussie. De Algemene Vergadering van de intercommunale nam op 1 juni de beslissing dat de vier bestuurders ook in 2017 een slordige 65.000 euro krijgen als vergoeding. Onder die bestuurders ook aftredend Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS).

’De hoge vergoedingen voor de bureauleden van Vivaqua zijn niet te verantwoorden’, aldus Bianca Debaets. ‘Ik roep daarom op om, net als in Vlaanderen, intercommunales als Vivaqua onder gewestelijke beheer te brengen. Parallelle circuits zoals bureauvergaderingen naast raden van bestuur worden hierdoor overbodig.’

In Vlaanderen vallen de intercommunales nu al onder voogdij van het Vlaams Gewest en daar ziet CD&V Brussel wel heil in. De Brusselse intercommunales onder voogdij van het Brussels Gewest plaatsen, biedt nog voordelen, stelt Debaets. Zo worden vergoedingen voor bestuursleden beperkt tot 120 euro per zitting, kan de Inspectie van Financiën controle uitoefenen, is er toezicht van een regeringscommissaris en is het een eerste concrete stap in het versterken van het gewest ten voordele van de 19 gemeenten, die zich vaak opstellen als lokale baronieën.