Bij een brand in Bertem is zaterdagmiddag een mindervalide, alleenstaande man om het leven gekomen. De brand deed zich voor in de slaapkamer waar de man op dat ogenblik verbleef. Hij overleed ondanks reanimatiepogingen kort na aankomst van de brandweer, wellicht als gevolg van rookintoxicatie. Het Leuvens parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

’We zijn rond 12.00 uur door voorbijgangers verwittigd over de brand. De man was bewusteloos toen we hem uit de slaapkamer haalden”, zegt kapitein Dirk Wauters van de Leuvense brandweer. “Hij vertoonde brandwonden, maar is ondanks onze reanimatiepogingen wellicht als gevolg van rookintoxicatie ter plaatse overleden.’

Volgens de Leuvense parketwoordvoerster Sarah Callewaert is het slachtoffer een alleenstaande man van 69. ‘Het betreft een accidentele brand die slechts beperkte schade heeft aangericht, maar het leven van de mindervalide man heeft gekost omdat die problemen had om zich te verplaatsen en niet weggeraakt is. Volgens onze branddeskundige is een brandende sigaret hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de brand.’