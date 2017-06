Geen mirakel voor Belgian Cats: Spanje oppermachtig in halve finale, nu wacht Griekenland

De Belgian Cats hebben zaterdag niet (opnieuw) kunnen stunten in hun halve finale tegen Spanje op het Europees kampioenschap vrouwenbasketbal: 52-68. De Belgische basketbalvrouwen begonnen als underdog aan de wedstrijd en Spanje maakte zijn favorietenrol van bij de opworp meteen waar. De Cats konden hun hoge niveau van de voorbije wedstrijden niet evenaren, moesten heel de wedstrijd achtervolgen en verloren uiteindelijk met duidelijke cijfers. Zondag om 18u speelt België nog wel de wedstrijd om de bronzen medaille tegen Griekenland.

Het was al een verrassing op zich dat de Belgian Cats in de halve finales stonden. De speelsters van coach Philip Mestdagh bleven echter ongeslagen in de groepsfase tegen onder meer Rusland en waren ook duidelijk sterker dan Italië in de kwartfinale. In de halve finale wachtte echter Spanje, dat twee jaar geleden nog Europees brons pakte en ook olympisch vicekampioen is.

Foto: BELGA

Het begin was echter tekenend: Spanje won de opworp en scoorde meteen, waarna de Belgische vrouwen constant moesten achtervolgen. Het plannetje van de Spanjaarden klopte perfect: ze zetten meteen druk, speelden erg snel en hielden Ann Wauters en Emme Meesseman perfect uit de wedstrijd. Van de twee Belgische sterkhoudsters kon enkel Wauters twee puntjes scoren... Na het eerste kwart stond het meteen al: 20-11.

Ook in het tweede kwart moest Meesseman vooral verdedigen en de topschutster pakte uit met enkele knappe blocks maar kwam zelf voor rust niet tot scoren. De Belgen vochten voor wat ze waard waren maar de Spanjaarden bleven op en top professioneel met Torrens als grote uitblinkster en overklasten hun tegenstandster op alle vlakken, waardoor er halfweg al een achterstand van 15 punten op het scorebord flikkerde: 36-21.

Foto: BELGA

Spaanse machine

Er was tijdens de rust duidelijk een hartig woordje gesproken en de Cats begonnen vol overgave aan de tweede helft en Meesseman scoorde het eerste punt, meteen ook haar eerste punten in deze halve finale, en Valoo scoorde een driepunter. Maar het antwoord van Spanje liet niet lang op zich wachten en opnieuw Torrens maakte er al snel weer 46-28 van. Kim Mestdagh was voorin constant in beweging en Meesseman kwam beter in de wedstrijd met enkele knappe assists en punten maar tegen de Spaanse machine viel weinig te beginnen. Na het derde kwart stonden de Belgen net geen twintig punten in het krijt: 52-33.

Met de wedstrijd van zondag in het achterhoofd, waarin de Cats alsnog een medaille kunnen pakken, begonnen de Cats aan het vierde kwart met Wauters op de bank. De spanning was al een tijdje uit de wedstrijd maar de Belgen wilden met een opgeheven hoofd het parket af stappen en bleven knokken maar de efficiëntie ontbrak deze keer. De Spaanse bankzitters wilden zich nog in de ploeg spelen voor de finale en daardoor hielden ze nog even de voet op het gaspedaal, maar in het slot konden de Belgische bankzitters hun kunnen tonen. En met ook nog enkele driepunters van Vanloo kon dan toch het verschil onder de twintig punten worden gehouden.

Alba Torrens was met 20 punten en 10 rebounds de absolute uitblinkster bij de Spanjaarden. Bij België waren Julie Vanloo (11) en Kim Mestdagh (9) het best bij schot. Meesseman en Wauters kwamen niet verder dan respectievelijk 5 en 4 punten.

Foto: AFP

Strijd om brons tegen Griekenland

De Belgian Cats nemen het zondagavond (18u) op tegen Griekenland in de wedstrijd om het brons. In de tweede halve finale van zaterdag verloor Griekenland met 55-77 van Frankrijk, dat in de finale vicewereld- en vice-olympisch kampioen Spanje krijgt voorgeschoteld.

België en Griekenland stonden eerder al drie keer tegenover mekaar in een officiële wedstrijd, telkens trokken de Grieken aan het langste eind. Het laatste duel dateert wel al van 2009.