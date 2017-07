‘Martha’ haalde het van dertien andere lelijkaards en gaat naar huis met 1.500 dollar en een trofee van 1,60 meter.

Het ras Mastino napoletano is bekend van de Harry Potter-films. ‘Muil’ (in het Engels ‘Fang’), de hond van de halfreus Rubeus Hagrid, is van dat ras.

Op de tweede plaats eindigde ‘Moe’, een 16 jaar oude kruising van een mopshond en een Brussels griffonnetje.

De verkiezing van de lelijkste hond ter wereld vindt al sinds de jaren zeventig plaats.