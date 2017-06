Alison Van Uytvanck bereikt halve finales van ITF Ilkley

Alison Van Uytvanck (WTA 103) heeft zich zaterdag bij de laatste vier geschaard op het ITF-toernooi in het Britse Ilkley (gras/100.000 dollar).

De Grimbergse zag in haar kwartfinale Maria Sakkari (WTA 98) opgeven. De Griekse gooide de handdoek bij een 3-0 achterstand in de derde set. Van Uytvanck had de eerste set met 6-7 (5/7) verloren en de tweede met 6-4 gewonnen.

In de halve finales neemt Van Uytvanck het mogelijk op tegen Maryna Zanevska (WTA 119). De tot Belgische genaturaliseerde Oekraïense moet in haar kwartfinale wel nog afrekenen met de Nieuw-Zeelandse qualifier Marina Erakovic (WTA 148). Dat duel werd vrijdag bij een 5-3 40/30 stand voor Zanevska stilgelegd.

Maryna Zanevska treedt zaterdag ook aan in de finale van het dubbelspel. Aan de zijde van de Poolse Paula Kania speelt ze om de titel tegen de Russinnen Anna Blinkova en Alla Kudryavtseva.