John ‘Sonny’ Franzese, een voormalige maffiabaas uit New York, heeft vrijdagnamiddag de gevangenis van Denvers, in de noordoostelijke staat Massachusetts, verlaten. Met zijn 100 jaar was Franzese de oudste bajesklant in de Amerikaanse gevangenissen. Dat melden lokale media.

Franzese werd in 1967 veroordeeld tot vijftig jaar cel voor bankovervallen. Hij zat daarvan 35 jaar achter de tralies. Hij werd zes keer voorwaardelijk vrijgelaten, maar belandde telkens opnieuw in het cachot.

De laatste keer dat hij de gevangenis mocht verlaten, was in 2010. Hij werd echter opnieuw opgesloten omdat hij stripclubs en een pizzeria in de staat New York zou hebben afgeperst.

De voormalige onderbaas van de maffiafamilie Colombo wordt verantwoordelijk geacht voor meer dan vijftig moorden, al raakte dat nooit bewezen.

Franzese verliet de gevangenis vrijdagmiddag in een rolstoel. Hij zou bij zijn dochter in Brooklyn gaan wonen. De eeuweling overleefde drie medebeklaagden, zijn advocaat en de rechter die hem in 1967 veroordeelde.

Volgens ABC is de 95-jarige Salvatore Sparacio, een maffiabaas uit Philadelphia, nu de oudste gevangene in de VS.