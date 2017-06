Laurent Depoitre zorgt voor transferrecord bij Huddersfield Town

Laurent Depoitre verlaat de Portugese topclub FC Porto om in de Premier League bij Huddersfield Town aan de slag te gaan. Bij de Engelse promovendus ondertekende de 28-jarige spits een contract tot medio 2019, met optie voor nog een jaar. Dat maakte Huddersfield Town vrijdagavond bekend.

Een transferbedrag werd niet bekendgemaakt, maar voor Huddersfield Town gaat het wel om de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis. Bovendien is de eenmalige Rode Duivel er de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. “Ik ben blij dat we van Laurent onze eerste transfer van de zomer hebben kunnen maken”, vertelde Huddersfield-coach David Wagner. “Hij is een echte spits die gespeeld heeft voor een uitstekend Belgisch team waarmee hij in eigen land prijzen heeft gepakt. Het is nu aan ons om hem terug op dat niveau te krijgen. Hij scoort makkelijk en werkt bovendien hard, het is die attitude waarnaar we op zoek waren.”

Porto legde vorig jaar zes miljoen euro op tafel om Depoitre los te weken bij AA Gent, maar een succesverhaal kon de bonkige spits niet schrijven in het Drakenstadion. Depoitre verloor de concurrentiestrijd met het jonge talent André Silva en kwam niet verder dan zeven competitiewedstrijden in Portugese loondienst, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. Porto wou dan ook meewerken aan een transfer en zou zo alsnog vijf miljoen euro opstrijken.

Huddersfield Town is komend seizoen naast Newcastle United en Brighton nieuwkomer in de Engelse hoogste afdeling en mogelijk wacht er het team dus een lastig seizoen. Voor de ex-club van voormalig doelman en huidig spelersmakelaar Nico Vaesen wordt het de eerste keer dat ze mogen aantreden in de in 1992 opgerichte Premier League. De club uit het noorden van Engeland was in 1972 voor het laatst actief op het hoogste niveau. In de jaren twintig van de vorige eeuw mochten ze wel drie keer de landstitel vieren.