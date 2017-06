KRC Genk heeft nog geen akkoord met Thomas Buffel

De naam Thomas Buffel komt voorlopig niet voor op de lijst van spelers die dit weekend hun tests afleggen en vanaf maandag in Nederland aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. De reden ligt voor de hand: Buffel is einde contract en tot nader order kwamen beide partijen nog niet tot een nieuwe overeenkomst.

Een week geleden zat de 36-jarige West-Vlaming rond de tafel met CEO Patrick Janssens, die hem een contractvoorstel deed. De afspraak was dat vrijdag een definitieve ja of neen uit de bus zou komen. Maar de stilte was de hele week lang oorverdovend. Pas dit weekend zou die stilte worden doorbroken.

Dat wijst er duidelijk op dat de onderhandelingen moeizaam verlopen en dat de balans nog in beide richtingen kan doorslaan. Niet echt een verrassing. Vanwege de verdiensten die Buffel heeft gehad voor Genk, had hij op iets meer erkenning gerekend. Bovendien schermt hij met aanbiedingen van andere clubs. In dat verband valt geregeld de naam FC Antwerp.

Bij zijn beslissing zal ook de familiale situatie van Buffel een belangrijk element zijn. Na het overlijden van zijn echtgenote staat hij in voor de opvoeding van een tweeling.