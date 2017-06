Britse tennisser betrapt op gebruik van cocaïne

De Britse tennisser Dan Evans (ATP 50) is in april buiten competitie betrapt op het gebruik van cocaïne, zo maakte de 27-jarige Evans vrijdag bekend tijdens een persconferentie in de hoofdstad Londen.

De Internationale Tennisfederatie ITF bevestigde intussen de positieve controle. Evans liep op 24 april in Barcelona tegen de lamp, toen hij in de Catalaanse hoofdplaats was voor het Barcelona Open. Met ingang van 26 juni wordt de Brit voorlopig geschorst, in afwachting van een definitieve sanctie. Eerder werden onder meer Martina Hingis (2007) en Richard Gasquet (2009) al voor twee jaar aan de kant gezet na een positieve test op cocaïne.

"Ik heb een fout gemaakt en moet nu de gevolgen daarvan onder ogen zien", zei Evans, de nummer vijftig van de wereldranglijst. "Ik kan alleen maar uit de grond van mijn hart mijn excuses aanbieden."

Als Britse nummer drie maakte Evans ook steevast deel uit van het Davis Cup-team van zijn land, al viel hij in 2015 wel naast de selectie voor de finale tegen België. Tussen 2011 en 2014 werd hij getraind door de betreurde Julien Hoferlin. Intussen heeft hij reeds forfait gegeven voor de toernooien van Queen's, Nottingham en Eastbourne.