Evenveel mannen als vrouwen in bestuursploeg van nieuwe Leuvense rector Luc Sels

Luc Sels, die op 1 augustus Rik Torfs opvolgt als rector van de KU Leuven, heeft zoals beloofd in zijn kiescampagne in zijn bestuursploeg evenveel vrouwen als mannen opgenomen. Naast Bart Raymaekers, Gerard Govers, Piet Desmet en Peter Lievens maken ook Tine Baelmans, Chris van Geet, Chantal Van Audenhove en Reine Meylaerts deel uit van de ploeg die de komende vier jaar de Leuvense Alma Mater zal besturen.

Bart Raymaekers, sinds 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, is de nieuwe vicerector voor de Groep Humane Wetenschappen en wordt tevens bevoegd voor het cultuur- en erfgoedbeleid.

Gerard Govers, hoogleraar geografie en vicerector voor de Groep Wetenschap en Technologie, wordt verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid.

Chris Van Geet, diensthoofd Kindergeneeskunde van de KU Leuven, wordt vicerector van de Groep Biomedische Wetenschappen en bevoegd voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Sels koos deze vicerectoren op basis van voordrachten door de betrokken Groepen.

Romanist Piet Desmet wordt vicerector Campus Kulak Kortrijk en wordt bevoegd voor educatieve technologie. Pieter Lievens, hoogleraar experimentele fysica en decaan van de Faculteit Wetenschappen, mag zich gaan bezighouden met het alumnibeleid.

Tine Baelmans, als hoogleraar werkzaam op het Departement Werktuigkunde, wordt bevoegd voor het onderwijsbeleid, innovatie en ondernemerschap. Zij was van 2009 tot 2013 al vicerector voor studenten- en diversiteitsbeleid en stelde zich in 2013 ook kandidaat als rector.

Chantal Van Audenhove, directeur van het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy LUCAS, krijgt als bevoegheid diversiteits- en studentenbeleid en beleidsgericht onderzoek en tot slot Reine Meylaerts, van de Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, onderzoeks- en bibliotheekbeleid.

In een toelichting nuanceert Sels de vaststelling dat de vrouwen in zijn ploeg de belangrijkste posten bekleden - Tine Baelmans krijgt onderwijs en Reine Meylaerts onderzoek. 'Ook de vicerectoren van de Groepen hebben zware beleidsfuncties. Ik heb bewust gekozen voor een genderbalans in de bestuursploeg, maar verder is er in de eerste plaats gekeken naar de expertise. Baelmans was in het verleden als vicerector reeds bevoegd voor studentenbeleid en Meylaerts geniet een uitstekende reputatie omwille van haar werk in het bureau van de Onderzoeksraad. Iemand als Raymaekers bijvoorbeeld kent dan weer het cultuur- en erfgoedbeleid van binnen en buiten, terwijl Gerard Govers betrokken was bij heelwat universitaire en internationale programma’s rond duurzame ontwikkeling', aldus Sels.

Opvallend ook dat Sels in tegenstelling tot Torfs het diversiteits-, studenten- en duurzaamheidsbeleid niet langer aan één vicerector toevertrouwd heeft. 'Ook dit is een bewuste keuze want het is heel moeilijk om iemand te vinden die in deze drie belangrijke domeinen helemaal thuis is'.