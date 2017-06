Genk rondt transfer van Benson af

Genk heeft de transfer van Lierse-aanvaller Manuel Benson afgerond. De 20-jarige flankaanvaller legde vandaag zijn medische tests af en wordt officieel voorgesteld op het oefenkamp van de Limburgers in Horst. Hij tekende voor vier seizoenen en is de vervanger van Jean-Paul Boëtius.

De kleine maar dribbelvaardige Benson is een snelle flankaanvaller. In 71 wedstrijden voor Lierse scoorde hij 10 keer en gaf hij 10 assists, afgelopen seizoen kwam hij in 38 duels aan 8 goals en 8 assists. De 20-jarige maakt ook deel uit van de nationale ploeg bij de U19 en U21.

Met de overstap zou een bedrag van 1,25 miljoen euro gemoeid zijn. De onderhandelingen sleepten aan omdat Lierse een percentage op een eventuele doorverkoop wenste, maar dat is categoriek geweigerd door Genk.

In de jeugd speelde Benson bij Anderlecht samen met Youri Tielemans. Hij kwam in het eerste elftal van Lierse terecht via de academie van Jean-Marc Guillou in Tongerlo, waar ook Theo Bongonda en Jason Denayer werden gevormd. De vader van Benson is Jorge Hedilazio, een Angolees die begin jaren 90 voetbalde bij Lokeren en daar trouwde.