Frédéric Vasseur wordt nieuwe teambaas van F1-renstal Sauber

De Fransman Frédéric Vasseur wordt de nieuwe teambaas van de Zwitserse F1-renstal Sauber. Dat heeft Pascal Picci, voorzitter van de raad van bestuur van Sauber Holding AG, vrijdag aan de Zwitserse krant Le Matin laten weten.

Vasseur is de opvolger van Monisha Kaltenborn, die donderdag moest opstappen. De Oostenrijkse met Indiase roots was de eerste vrouw die zo’n topfunctie bekleedde binnen de Formule 1. Ze was sinds 2012 in dienst, maar onder haar leiding bleef het succes uit.

Vasseur maakt op 9 juli zijn debuut als teambaas in de GP van Oostenrijk. Teammanager Beat Zehnder en technisch directeur Jörg Zander zullen de renstal leiden in de GP van zondag in Azerbeidzjan. Vasseur werkte binnen de Formule 1 tot begin dit jaar voor Renault.

De Duitser Pascal Wehrlein en de Zweed Marcus Ericsson verdedigen dit seizoen de kleuren van Sauber. Alleen Wehrlein slaagde er al in punten te pakken, dankzij een achtste plaats in Barcelona. Sauber is in de constructeursstand negende en laat enkel McLaren-Honda, het team van Stoffel Vandoorne, achter zich.