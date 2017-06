Rihanna redder bij liefdesverdriet

Rihanna (29) heeft een fan via Twitter liefdesadvies gegeven.

Een Palestijnse jongen vroeg haar hoe hij moest omgaan met een break-up? ‘Ik heb het er moeilijk mee’, schreef hij in een tweet aan zijn idool.

Een paar uur later kreeg hij tot zijn grote verbazing antwoord: ‘Geloof erin dat de break-up een geschenk was! En als je voelt dat je moet huilen, doe dat, want het is niet voor altijd. Je zal opnieuw verliefd worden en dan zal het veel mooier zijn! En ondertussen lekker jezelf zijn en ervan genieten!’