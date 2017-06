Rode Duivels zitten in 2018 zonder stadion (en er is nog geen alternatief)

Het stadsbestuur van Brussel zal het huurcontract met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion in Laken niet verlengen. Dat staat vrijdag te lezen in de briefwisseling van Gilbert Timmermans, kandidaat-voorzitter bij de KBVB, aan alle leden van het Uitvoerend Comité van de voetbalbond. Het contract loopt af op 30 juni 2018. Dat betekent dat de Duivels hun voorlopig laatste thuiswedstrijd op 10 oktober afwerken, daarna is er nog geen alternatief.

De KBVB werd volgens Timmermans afgelopen woensdag van de beslissing op de hoogte gebracht door het stadsbestuur, dat op de Heizelvlakte het zogenoemde Neo-wijkproject uit de grond wil stampen. Het paradepaardje van Brussels burgemeester en schepen van Toerisme Philippe Close (PS) moet in 2021 klaar zijn.

“Om een internationale blamage te voorkomen is het dan ook onze morele plicht om de bouw van het Eurostadion te steunen, en alle politieke beleidsverantwoordelijken op te roepen om hun verantwoordelijkheid in dit dossier te nemen, zonder dat we eigenlijk zelf iets kunnen ondernemen”, stelt Timmermans. “Kunnen we ons voorstellen dat we onze interlands in stadions van 20.000 tot 25 000 capaciteit moeten afwerken, met de daarbij gaande grote financiële implicaties, omdat we in België niet meer of nog niet over de gepaste infrastructuur beschikken? Of gaan we onze wedstrijden in één van onze buurlanden moeten spelen?”

“Problematiek nog niet aan de orde”

“Het contract van de Rode Duivels met het Koning Boudewijnstadion loopt af eind juni 2018. Tot dan is er maar één wedstrijd gepland van de Rode Duivels, die tegen Cyprus op 10 oktober”, zo weet Alain Courtois (MR), schepen van Sport in Brussel. Na die datum is er nog geen alternatief, want van het Eurostadion is de eerste steen nog steeds niet gelegd en het laatste woord niet geschreven. “Het gaat over een problematiek die nog niet aan de orde is”, zo reageert Alain Courtois.

Het Neo-project voorziet de herverstedelijking van de Heizelvlakte. Het eerste deel van het project bestaat uit een winkelcentrum van 72.000 m2, 9.000 m2 horeca, een bioscoop, een binnenspeeltuin, een themapark, 590 woningen, een bejaardentehuis, kantoren, een ondergrondse parking en groene ruimten.

Nog geen alternatief

De ontwikkelaars willen midden 2019 de eerste steen van het vastgoedproject leggen. In een tweede fase is ook een congrescentrum en een hotel voorzien, in een derde fase wordt nieuwe sportinfrastructuur aangelegd.

In het Koning Boudewijnstadion worden steevast de thuiswedstrijden van de Rode Duivels en de finales van de Beker van België georganiseerd. Door de gekende problematiek rond het Eurostadion is er nog geen alternatief. De kwalificatiewedstrijd in het kader van het WK 2018 in Rusland tegen Cyprus (10 oktober) zou voorlopig de laatste thuismatch van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion zijn.