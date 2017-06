Vlaming verbruikte vier liter minder water na verbod

De Vlaming verbruikte donderdag gemiddeld vier liter water minder dan de dag ervoor. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het waterverbod dat Joke Schauvliege instelde. ‘Een kentering.’

Door de aanhoudende droogte geldt sinds gisteren een verbod op het nodeloos verspillen van leidingwater in heel Vlaanderen. Auto’s wassen en gras sproeien mogen bijvoorbeeld voor onbepaalde duur niet meer.

De resultaten van de eerste dag van het waterverbod tonen een lichte daling het waterverbruik. Gemiddeld verbruikte de Vlaming donderdag vier liter water minder dan de dag ervoor. ‘Een kentering’, zo staat te lezen op de website van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). ‘Alle watermaatschappijen noteren een dalende trend.’

Waar het gemiddelde verbruik op dinsdag en woensdag nog op respectievelijk 126 procent en 128 procent van het normale niveau lag in de maand lag, was dat donderdag opnieuw gedaald naar 124 procent (Lees verder onder de grafiek).

Trendbreuk

‘Gezien het tijdstip zal dat wel een gevolg van het verbod zijn’, reageert Chris Janssens, woordvoerster van watermaatschappij Waterlink. ‘Gisteren was het nog heel warm, en de dag daarvoor is de maatregel aangekondigd.’

Ook Carl Heyrman, directeur van koepelorganisatie Aquaflanders, spreekt van een trendbreuk. ‘We zijn hoopvol. Als de situatie normaliseert, dan is er geen probleem.’

Maar als het extra verbruik aanhoudt, dan kan dat volgens hem problemen geven in augustus. Hij spreekt van een verminderd aanbod. Met andere woorden: er kan wel eens minder water uit de kraan komen. ‘Maar dat is voorbarig. We blijven hoopvol dat de situatie normaliseert. We hebben het zelf in handen.’

Als we toch ongewoon veel blijven verbruiken, dan zal de minister volgens Heyrman moeten bijsturen. Hij denkt daarbij aan strengere maatregelen, waaronder controles op het waterverbruik. Maandag volgt opnieuw overleg met de minister.

‘Nog enkele dagen’

Minister Schauvliege is alvast tevreden dat het ‘piekverbruik omgebogen is’. ‘Ik bedank de bevolking voor de inspanningen, maar ik wil benadrukken dat deze inspanningen nog enkele dagen moeten worden volgehouden om de drinkwatervoorziening de komende weken en dagen te garanderen.’

Volgens Schauvliege kunnen een zuinige omgang met drinkwater en de mogelijke regen van volgende week de toestand kunnen normaliseren.