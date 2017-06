An-Sophie Mestach pakt derde dubbeltitel van het seizoen in Turkije

An-Sophie Mestach heeft vrijdag samen met de Servische Nina Stojanovic het ITF-tennistoernooi in het Turkse Izmir (hard/60.000 dollar) gewonnen. De twee waren in het dubbelspel eerste reekshoofd en maakten hun favorietenrol waar.

Mestach en Stojanovic, respectievelijk 23 en 20 jaar, haalden het in de finale met 6-4 en 7-5 van de Finse Emma Laine en de Japanse Kotomi Takahata. De wedstrijd tegen het duo dat het derde reekshoofd vormde, duurde 1 uur en 39 minuten.

Voor Mestach is het al de achtste dubbeltitel uit haar carrière, en de derde al dit seizoen. Eerder won ze ook in Bastad en in Manchester.